Amerikaanse Republikeinen stemmen voor landelijk totaalverbod op transgenderzorg

In de vroege ochtend van donderdag hebben Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een omstreden pakket van miljarden dollars doorgedrukt dat alle federale financiering voor transgenderzorg verbiedt. Het wetsvoorstel stopt de financiering van hormoontherapie, puberteitremmers en genderbevestigende operaties voor transgenderpersonen van alle leeftijden via programma's zoals Medicaid. De wet, die door president Trump sadistisch zijn "big, beautiful bill" wordt genoemd, werd met een krappe meerderheid van 215 tegen 214 stemmen aangenomen.

Het is voor het eerst dat het Amerikaanse Congres stemt voor een landelijk verbod op genderbevestigende zorg. De wet verbiedt alle federale financiering via Medicaid en andere zorgprogramma's, niet alleen voor jongeren, maar voor transgenderpersonen van alle leeftijden. Daarnaast worden deze behandelingen uitgesloten van de verplichte basiszorgpakketten onder de Affordable Care Act, in de volksmond ook wel Obamacare genoemd.

De maatregel treft vooral kwetsbare groepen hard. Meer dan één op de vijf transgender volwassenen is afhankelijk van Medicaid voor hun zorgverzekering. LHBTI+-personen leven vaker in armoede dan hun heteroseksuele, cisgender leeftijdsgenoten en hebben minder toegang tot zorg. Volgens schattingen zullen door het totale pakket 13,7 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering verliezen.

"Dit toont het echte einddoel van het MAGA-regime: alle transgenderpersonen aanvallen en hun bestaan ontkennen," aldus David Stacy van de Human Rights Campaign. Medische experts, waaronder alle grote professionele verenigingen, benadrukken dat genderbevestigende zorg veilig, wetenschappelijk onderbouwd en levensreddend is.