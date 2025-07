Amerikaanse Republikeinen klagen bij Canada dat bosbranden hun zomer verpesten

Zes Amerikaanse Republikeinse congresleden hebben in een brief aan de Canadese ambassadeur geklaagd over de rookwolken van Canadese bosbranden die hun zomer verpesten. De volksvertegenwoordigers uit Wisconsin en Minnesota schrijven dat hun kiezers "verstikkende Canadese bosbrandrook" moeten inademen en daardoor beperkt worden in buitenactiviteiten. "In onze regio zijn de zomermaanden de beste tijd van het jaar om buiten te recreëren en tijd door te brengen met familie, maar deze bosbrandrook maakt dat moeilijk," jammeren zij.