Amerikaanse presidentsverkiezingen worden reprise van 2020

24 jan. 2024 - 14:17

Ik heb me even ingelezen in dat Latinx verhaal. Ik snap dat "Latino's" zich daar onprettig bij voelen - vanwege die voor hen vreemde X, die nooit een meervoud-uitgang kan zijn in hun moedertaal. Aan de andere kant; ze identificeren zich bij voorkeur met hun and van herkomst - ook Latino/Hispanic dekt voor een deel van hun de lading eigenlijk niet (en voor zover bepaalde overkoepelende organisaties wél een keus maken voor een algemene term, kiezen sommige voor Latino, maar wel degelijk ook voor Latinx). Veel Latino's identificeren zich met hun land van herkomst en ook nog waar ze opgegroeid zijn: "Mark Hugo Lopez, director of race and ethnicity research at Pew Research Center, which found in 2020 that only 3 percent of the population call themselves Latinx, uses even more levels of specificity. He said he describes himself as Chicano with Mexican American audiences in California, but as Mexican American with audiences in Texas, and Hispanic with audiences of Cubans in South Florida. “Finally, if someone who isn’t American asks me about my identity. I say I am American.” En dat maakt het allemaal wel heel ingewikkeld voor de media e.d. Maar iedereen snapt toch hopelijk wel dat het een goed bedoelde poging is om inclusief te zijn - tenzij je een hekel hebt aan queers natuurlijk