Amerikaanse overheid vernietigt monument ter nagedachtenis van massamoord op homo's

In 2016 vermoordde een aan IS gelieerde terrorist 49 bezoekers van de populaire gay bar Pulse in Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Ter nagedachtenis aan de massamoord werd een regenboog zebrapad aangebracht in de straat waar de nachtclub gevestigd was. De staat Florida die geregeerd wordt door aanhangers van Trump heeft het monument vernietigd en er een gewone zebra van gemaakt. Stadsbestuurders zijn verbijsterd, ook al omdat alle procedures zijn geschonden.
In Florida zijn meer monumenten die de strijd voor gelijkheid en diversiteit huldigen. Gevreesd wordt voor hun voortbestaan. De ultrarechtse regering wil dergelijke uitingen zoveel mogelijk onderdrukken. Die repressie neemt met de dag toe. Eerder al is de regering Trump onder meer begonnen met het censureren van tentoonstellingen in musea.
