Amerikaanse oorlogsminister Hegseth gaat voor in nepgebed van Quentin Tarantino

Oud-Fox News-presentator en bepaald niet het helderste lichtje aan het firmament Pete Hegseth laat er geen twijfel over bestaan dat hij bezig is aan een kruistocht. Dat was al duidelijk aan de tattoos die hij op zijn lijf heeft van onder meer een "Deus Vult" en een Kruis van Jeruzalem, maar ook aan de bijbelse taal die hij blijft rondstrooien om zijn oorlogsmisdaden in het Caribisch gebied en Iran goed te praten.

Dat Hegseth, die zich inmiddels ook mengt in Trumps ruzie met de paus, niet zo bijbelvast is als hij zelf wellicht denkt, werd deze week duidelijk toen hij tijdens een dienst in het Pentagon zijn toehoorders vroeg met hem mee te bidden. Het gebed waarin hij voorging was een door vliegeniers van de Amerikaanse A-10-gevechtsvliegtuigen aangepaste versie. Alleen, het gebed waarop het gebaseerd zou zijn, Ezechiël 25:17, is niet de versie die daadwerkelijk in de Bijbel staat, maar de versie die filmmaker Quentin Tarantino ervan maakte in zijn film Pulp Fiction, waar het wordt uitgesproken door personage Jules (gespeeld door Samuel L. Jackson). Dat weerhield Hegseth er niet van om het bloedserieus te reciteren.

Zie de versie van Hegseth bovenaan dit artikel, en vergelijk het met die uit Pulp Fiction hieronder:

Overigens luidt het werkelijke vers in de Engelstalige King James-bijbel slechts:

And I will execute great vengeance upon them with furious rebukes; and they shall know that I am the Lord, when I shall lay my vengeance upon them.

Of in het Nederlands:

En Ik zal grote wraak met grimmige straffingen onder hen doen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik Mijn wraak aan hen gedaan zal hebben.

Tarantino zelf heeft zijn nep-bijbelvers weer overgenomen uit de Japanse vechtfilm Bodyguard Kiba uit de jaren 70.