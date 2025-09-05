Amerikaanse mariniers op Trump-missie schoten Noord-Koreaanse burgers dood Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 439 keer bekeken • bewaren

In 2019 hebben mariniers van Navy SEAL Team 6 Noord-Koreaanse burgers doodgeschoten. Dat blijkt uit documenten in handen van de New York Times. Het incident is niet eerder buiten gekomen en was tot nu toe vertrouwelijke informatie.

SEAL Team 6, hetzelfde team dat Osama Bin Laden liquideerde, voerde in 2019 een topgeheime missie uit op Noord-Koreaans grondgebied. Die missie was persoonlijk goedgekeurd door Donald Trump die op dat moment nog aan zijn eerste termijn in het Witte Huis bezig was. Het doel was een afluisterapparaat te plaatsen om de communicatie van dictator Kim Jong-un te onderscheppen tijdens nucleaire onderhandelingen die later zouden plaatsvinden met Trump. De SEAL-missie ging mis toen de mariniers bij aankomst op de kust werden gespot door een Noord-Koreaanse boot. Daarop openden de militairen onmiddellijk het vuur, waarbij alle inzittenden - vermoedelijk ongewapende vissers - werden gedood.

De SEAL-operatie vereiste maandenlange voorbereiding en bracht Amerikaanse commando's in vijandelijk gebied, wat bij ontdekking de nucleaire onderhandelingen had kunnen torpederen of tot een gijzelingscrisis had kunnen leiden. Toen de missie mislukte, vluchtten de SEALs zonder het afluisterapparaat te hebben geplaatst. De Trump-regering informeerde de leden van het Congres die toezicht houden op inlichtingenoperaties niet over de missie. Daarmee heeft Trump mogelijk (voor de zoveelste keer) de wet overtreden.

Ondanks de mislukking zijn veel betrokkenen bij de operatie later gepromoveerd door het Witte Huis. Noord-Korea heeft sinds die tijd zijn nucleaire programma uitgebreid tot naar schatting 50 kernwapens.