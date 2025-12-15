Amerikaanse luchtmacht brengt vliegverkeer Curaçao in gevaar Actueel 15-12-2025 leestijd 2 minuten 635 keer bekeken Bewaren

Amerikaanse militaire vliegtuigen veroorzaken bijna-ongelukken in het luchtruim van Curaçao. De NOS onthulde zondag dat vrijdag een vliegramo ter nauwernood was voorkomen. Een dag later blijkt het weer raak geweest te zijn. De onafhankelijke nieuwsdienst van de publieke omroep kreeg geluidsopnames in handen waarop te horen is dat de piloten van een groot passagiersvliegtuig vrijdag tijdens het opstijgen plots moest uitwijken voor een op de apparatuur onzichtbaar Amerikaans militair vliegtuig.

Volgens de bemanning vloog het militaire toestel zonder ingeschakelde transponder. "Het is schandalig", zegt een van de piloten in de audio-opnames. De luchtverkeersleiding van Curaçao bevestigde dat het toestel niet zichtbaar was op de radar. (...) De bemanning van JetBlue zei dat het militaire toestel na de bijna-botsing richting het noordoosten vloog richting het Venezolaanse luchtruim. JetBlue-vlucht 1112 werd uitgevoerd met een Airbus A320-232. Dit type toestel is bij JetBlue ingericht voor ongeveer 150 passagiers.

Zaterdag was het weer - bijna - raak. Nu werd een zakenvliegtuig plots geconfronteerd met een militair vliegtuig:

Uit geluidsopnamen van de luchtverkeersleiding blijkt dat de bemanning tijdens de klim onverwacht recht op ander verkeer afvloog, terwijl niet duidelijk was op welke hoogte dat toestel zich bevond.

Op last van president Trump zijn de Amerikaanse strijdkrachten gestart met militaire acties tegen Venezuela. Zo zijn al enkele schepen gezonken en de bemanning om het leven gebracht. Volgens Washington betrof het drugstransporten. Critici spreken van standrechtelijke executies.