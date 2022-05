Amerikaanse docent laat zien hoe ze zich elke dag voorbereidt op een schoolschutter Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Wat is er voor nodig om als docent op een Amerikaanse school een zo veilig mogelijke omgeving te creëren? Dat laat Taylor Mora zien in een video die veel gedeeld wordt op sociale media. Mora geeft les op een school in San Antonio, Texas. Dezelfde staat waar kort geleden een schutter negentien kinderen en twee docenten vermoordde in het plaatsje Uvalde. Het is ook de staat met veruit de meeste wapens per inwoner in heel de Verenigde Staten.

Een dag in het werkleven van Mora ziet er als volgt uit:

Zorgen dat de deur altijd soepel op slot gaat. Opletten dat er nog een gordijntje voor het raam in de deur hangt die de schutter het zicht op de klas ontneemt. De gordijnen voor de overige ramen dichthouden zodat van buitenaf niemand het klaslokaal in kan kijken. En daar begint het pas. Mora heeft in haar lokaal ook een schuilplaats waar ze zichzelf indien nodig kan verstoppen, in haar geval een kast. Onder haar dagelijkse taken valt ook het zorgen dat deze plek altijd leeg is zodat ze er direct naar binnen kan. Daarnaast werkt ze elke dag opnieuw aan een plan om de tientallen kinderen in de klas veilig te houden mocht er een schutter het schoolgebouw binnen lopen, ‘wetende dat je er misschien niets aan hebt omdat jij en je kinderen toevallig op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats zijn’.