Amerikaanse blokkade Straat van Hormuz blijkt niets op te lossen, Hegseth dreigt met oorlogsmisdaden

Wie had dat gedacht? Nu de Amerikanen hun eigen blokkade van de Straat van Hormuz hebben, blijft de scheepvaart zeer beperkt. Dat blijkt uit cijfers van het maritieme databedrijf Kpler.

Sinds het begin van de oorlog van Trump en Netanyahu tegen Iran passeren er veel minder schepen door de zee-engte. De export van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Irak en Qatar via de Straat van Hormuz daalde vorige maand met maar liefst 96 procent in vergelijking met de normale situatie.

Alleen de olie-export van Iran bleef enigszins op peil, met een daling van ‘slechts’ 26 procent vorige maand. Met hun eigen blokkade proberen de Amerikanen nu te voorkomen dat Iran olie kan blijven exporteren.

Maar ook de eigenaren en bemanningen van schepen die geen enkele band met Iran hebben, staan nog altijd niet te springen om door de Straat van Hormuz te varen, bericht The New York Times:

“Uit angst dat Iran commerciële schepen zal aanvallen als reactie op de Amerikaanse blokkade, zijn veel rederijen niet bereid het risico van de overtocht te nemen. Dat zal mogelijk niet veranderen zolang er geen lange-termijnovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran wordt gesloten.”

Het Trump-regime is van plan om de blokkade “zo lang als nodig” vol te houden, verklaarde oorlogsminister Pete Hegseth donderdag. Hij dreigde ook de Iraanse energievoorziening te vernietigen. Het bombarderen van elektriciteitscentrales is een oorlogsmisdaad.