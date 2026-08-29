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Amerikaanse bedrijfswinsten op hoogste punt sinds WOII, werknemers betalen de prijs Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 2280 keer bekeken • Bewaren

De Amerikaanse bedrijfswinsten bevinden zich op het hoogste punt sinds de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen in absolute bedragen zijn de winsten ongekend hoog, ook als percentage van het nationaal inkomen zijn de bedrijfswinsten aanbeland op het hoogste punt ooit.

Bron: Financial Times

De prijs voor die torenhoge winsten wordt betaald door de werknemers. Sinds de jaren vijftig hebben werknemers niet meer zo’n klein deel van het nationaal inkomen ontvangen. Dat schrijven wij niet. Dat schrijft de Financial Times, toch niet bepaald de heraut van het linkse gedachtegoed.

“Ongeacht welke maatstaf je hanteert, ontvangen werknemers in de loop der tijd een steeds kleiner deel van het nationale inkomen”, zegt econoom Abiel Reinhart van zakenbank JP Morgan.

De hoge bedrijfswinsten vergroten de ongelijkheid in de VS, schrijft de Financial Times. De dividenden en hogere aandelenkoersen die mogelijk zijn dankzij de torenhoge winsten, komen namelijk voor het leeuwendeel ten goede aan de allerrijkste Amerikanen.

Trump heeft bovendien enorme belastingverlagingen doorgevoerd voor bedrijven en vermogende Amerikanen. Ondertussen heeft hij bezuinigd op voorzieningen voor Amerikanen met een laag inkomen.

De reële inkomens van de Amerikaanse werknemers zijn het afgelopen jaar gedaald. Gecorrigeerd voor de (dankzij de Iran-oorlog hoge) inflatie zijn zij er in vergelijking met een jaar geleden gemiddeld 0,2 procent op achteruit gegaan.

Van de Amerikaanse droom was al weinig meer over, maar onder Trump zijn Amerikanen met een laag inkomen in een nachtmerrie beland.