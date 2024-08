Amerikaanse atleten geschokt door medische zorg op Olympische Spelen

De Olympische Spelen is niet alleen een plek waar je medailles kunt verdienen. Amerikaanse atleten ontdekken tot hun stomme verbazing dat er ook uiterst goede medische zorg is, helemaal gratis is. Van tandzorg tot psychische hulp, de Franse overheid heeft het tot in de puntjes geregeld. Sommige atleten grijpen de buitenkans met beide handen aan geven hun lichaam meteen een grote beurt.

In de Verenigde Staten, een van de rijkste maar ook meest kapitalistische landen ter wereld, is gezondheidszorg onbetaalbaar. De Democraten proberen dat al jaren te veranderen maar de Republikeinen vrezen dat dan de winstgevendheid van de medische industrie in gevaar komt. Bovendien past het niet in hun geloof dat iedereen overal alleen maar zelf verantwoordelijk voor is, een doctrine die met name de VVD ook in Nederland heeft geïntroduceerd.