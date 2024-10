Amerikaanse anti-abortusfetisjisten zorgen voor fors hogere babysterfte

De overgrote meerderheid van de overleden baby's had aangeboren afwijkingen. Volgens de onderzoekers komt dit doordat in een deel van de Amerikaanse staten abortus verboden is. Iedere maand stierven er daardoor gemiddeld 247 meer baby's dan voorheen.

Direct na de uitspraak van het hooggerechtshof in 2022, aarzelden veel overwegend Republikeinse staten niet en draaiden de decennia oude abortuswetgeving de nek om. Sommige staten gingen zelfs zo ver om vrouwen die voor een abortus naar een andere staat vertrokken strafbaar te stellen of om klikbonussen in te stellen voor mensen die het vermoeden van een abortus bij iemand anders door te geven aan de overheid. Abortus is inmiddels in dertien van de vijftig staten ronduit verboden, nog eens acht staten hebben wetgeving waardoor abortus in elk geval niet meer volledig legaal is.