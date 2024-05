Amerikaans ministerie vervalste rapport waarin stond dat Israël bewust hongersnood in Gaza veroorzaakt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een rapport vervalst waarin stond dat Israël Amerikaanse wapens gebruikt in Gaza voor acties die indruisen tegen internationale wetgeving en dat het land de invoer van hulpgoederen belemmert. Stacey Gilbert, de hoogstgeplaatste militair adviseur uit de regering-Biden is opgestapt uit woede over de misleiding.

In het rapport dat uiteindelijk naar buiten kwam staat dat het “aannemelijk” is dat Israël wapens gebruikt “in strijd met internationaal humanitair recht”, maar dat er onvoldoende bewijs is om die schendingen te linken aan specifiek door de VS geleverde wapens. Nog controversiëler is dat er staat dat het ministerie “niet heeft kunnen beoordelen dat de Israëlische regering het transport of de levering van [Amerikaanse] hulpgoederen verbiedt of anderszins beperkt”.

Volgens Gilbert is dit ver bezijden de waarheid. Volgens haar bestaat er onder de experts die onderzoek hebben gedaan naar het Israëlische handelen overeenstemming dat Israël wel degelijk de hulpstroom naar Gaza tegenhield, in een tijd waarin hongersnood toesloeg in Gaza. Gilbert zelf was een van de experts betrokken bij het opstellen van het rapport. Eind april werden vervolgens alle inhoudelijke experts van het rapport gehaald en kreeg ze te horen dat het verder op een hoger niveau zou worden geredigeerd. Gilbert wist pas wat er in het uiteindelijke rapport stond toen het werd gepresenteerd.