Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken verbiedt abonnementen op Trump-kritische media Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 637 keer bekeken • bewaren

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een memo aan alle ambassades en consulaten opdracht gegeven om abonnementen op persbureaus, kranten en tijdschriften die kritisch over Trump berichten direct te beëindigen. Het gaat daarbij om de Economist, de New York Times, Politico en persbureaus Bloomberg, Associated Press en Reuters. Dat meldt The Washington Post, die zelf dankzij eigenaar Jeff Bezos die afgelopen jaar besloot de hielen van Trump te likken op de goede lijst staat.

Journalistenvakblad Villamedia schrijft:

Het wereldwijde verbod treft vooral nieuwsorganisaties die Trump kritisch benaderen. Volgens met ministerie zijn de nieuwsabonnementen niet noodzakelijk om taken uit te voeren. Een anoniem door de Washington Post opgevoerde medewerker van het ministerie zegt dat journalistieke berichtgeving wordt gebruikt voor risico-analyse en bij voorbereiding van reizen in conflictgebieden. De ambtenaar voorspelt dat Amerikaanse levens in gevaar komen als deze cruciale informatiebronnen niet langer toegankelijk zijn.