Amerikaans kind overleden aan zoetwater parasiet die lichaam binnendringt en hersenen opeet

In Nebraska is een kind overleden als gevolg van besmetting met de Naegleria fowleri, een amoebe die eenmaal binnengedrongen in het lichaam de hersenen van de patiënt opeet. Dat meldt de Washington Post. De parasiet komt voor in warm zoet water. De autoriteiten vermoeden dat het kind op 8 augustus besmet is geraakt tijdens zwemmen in ondiep water.

De amoebe dringt het lichaam binnen via de neus, bijvoorbeeld tijdens onderwater zwemmen, en baant zich vervolgens een weg naar de hersenen. Het immuunsysteem slaat op hol van de invasie en produceert vervolgens zoveel antistoffen dat niet alleen de amoebe maar ook de patiënt zelf daardoor de dood vindt. De ziekte kan niet overgedragen worden en ook drinken van besmet water levert geen gevaar op.

Naegleria fowleri komt over de hele wereld voor maar gedijt alleen in warm water. In de VS vinden besmettingen vooral plaats in de zuidelijke staten. Het is voor het eerst dat de ziekte opduikt in het veel noordelijker gelegen Nebraska.