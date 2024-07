Amerikaans Hooggerechtshof helpt Trump vervolging verder te vertragen

Met de uitspraak van maandag velt het Hof een soort salomonsoordeel. Het gunt ex-presidenten geen absolute bescherming voor strafvervolging, maar kadert deze wel in. Het Hof stuurt de zaak terug naar rechter Tanya Chutkan van de districtsrechtbank in Washington, D.C. Zij moet nu bepalen welke delicten in Smiths tenlastelegging overeind blijven. Pas daarna kan de zaak verder doorgang vinden. De kans dat dit nog voor verkiezingsdag 5 november lukt, is door de trage uitspraak van het Hof sterk afgenomen, zo niet uitgesloten.