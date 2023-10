Amerikaan vermoordt Palestijns buurjongetje (6) vanwege oorlog Israël en Gaza

De verdachte is de huisbaas van de slachtoffers. Volgens de gescheiden vader van het omgebrachte kind was de relatie tussen de dader en slachtoffers altijd "goed". De dader zou eerder zelfs een speelplek voor het kind hebben gebouwd. Hij noemt in een interview met The Daily Beast de daad onvoorstelbaar maar ook een voorbeeld van de discriminatie die Palestijnen ondervinden. De islamitische organisatie CAIR stelt dat de dader is opgestookt door de berichtgeving over de oorlog in Israël en Gaza en hij erg boos was.

De moeder is jaren geleden vanuit de Palestijnse Wetsbank naar de Verenigde Staten gevlucht. Haar zoon is in de VS geboren. President Biden zegt in een verklaring "geschokt en verdrietig" te zijn door de moord. "Het Palestijnse moslimgezin van het kind kwam naar Amerika om te zoeken wat we allemaal zoeken, een veilige plek om te leven, leren en bidden in vrede. Voor deze gruwelijke daad is geen plaats in de VS en deze gaat tegen onze fundamentele waarden in: vrijheid van vrees om hoe we bidden, wat we geloven en wie we zijn."