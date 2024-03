Amerikaan verandert naam in Letterlijk Iemand Anders en wil het opnemen tegen Biden en Trump Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

Een man uit Texas heeft zijn naam wettelijk veranderd in Literally Anybody Else – Letterlijk Iemand Anders – en heeft aangekondigd mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De 35-jarige wiskundeleraar en legerveteraar die voorheen door het leven ging als Dustin Ebey, kan het niet uitstaan dat bij de komende verkiezingen er alleen keus is tussen de huidige president Joe Biden en de vorige Donald Trump.

In een verklaring zegt Literally Anybody Else: “Er zijn 300 miljoen mensen die het beter kunnen. Mensen zoals ik hebben schoon genoeg van deze constante machtsgreep tussen de twee partijen die geen enkel voordeel oplevert voor de gewone mens. Het gaat niet om mij als persoon, het gaat erom dat het letterlijk iemand anders moet zijn.”

Om daadwerkelijk op het stembiljet te belanden in zijn thuisstaat, heeft de man 113.000 handtekeningen nodig. Aangezien dat waarschijnlijk niet gaat lukken, roept hij Amerikaanse kiezers op om zijn naam in het blanco vakje op het formulier in te vullen. “We hebben helaas geen vakje voor ‘geen van beide’,” zegt Literally Anybody Else.