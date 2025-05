Amerika, de Titanic van het Westen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 128 keer bekeken • bewaren

Abdelilah Amraoui Creative Director Artistic Ninja

© Illustratie: The Artistic Ninja

Amerika, ooit het ‘Land of the Free’, is allesbehalve vrij. Nee, dit land werd niet opgebouwd door ideale mensen die de wereld wilden verbeteren. Amerika werd opgebouwd door genocide, slavernij en uitbuiting. De inheemse bevolking? Die werd uitgemoord of verdreven van hun land, en daarna verkocht als vee. Slaafgemaakte Afrikanen werden naar de Nieuwe Wereld gehaald om de motor achter de Amerikaanse rijkdom te zijn. Geloof je echt dat de Amerikaanse droom iets te maken heeft met vrijheid? Je werd al een slaaf voordat je ooit die droom kon dromen.

Fast forward naar 2025, en de VS is niet meer de ‘leider van de vrije wereld’, maar een verdwijnend reliek uit het verleden, een realityshow zonder inhoud. Je hebt Trump weer aan de macht — de man die elke vorm van moraal uitwist, die de samenleving verder opdeelt, die zelfgenoegzaam door de straten loopt met zijn handen vol bloed. Ja, Trump is terug, en je mag hem met plezier aan de macht zien. Dit land is niet meer het middelpunt van de wereld, maar een leeg echo van de arrogantie die hen ooit groot maakte. De VS is een land dat zich nog steeds probeert voor te doen als wereldleider, terwijl ze hun tijd verspillen met idiote interne discussies over welke wc te gebruiken, terwijl de rest van de wereld sneller, slimmer en gedrevener is.

Laten we niet vergeten dat de ‘American Dream’ een mythe is, een verhaal voor de rijken en de machtigen. In werkelijkheid bestaat die droom voor de miljoenen mensen die het land op hun rug hebben gebouwd — de slaven die in de katoenvelden werkten, de inheemse volkeren die stierven voor de kolonisatie, de mensen die door Amerika worden onderdrukt om de luxe van anderen te behouden. De rijkdom van Amerika is letterlijk gebaseerd op de uitbuiting van anderen. Dit is geen mythe, dit is feitenkennis.

En wat dacht je van de Tesla-man, Elon Musk? De man die je vertelt hoe hij de wereld zou veranderen, maar ondertussen blijft ronddwalen in een twitter-verslaving die zijn bedrijf naar de afgrond leidt. Tesla was ooit de droom van innovatie, maar nu is het gewoon een bedrijf dat rondjes draait door de waanzin van Musk’s puberaal gedrag. Tesla? Dat is gewoon een grap. Terwijl Musk zich ten koste van alles in de spotlight probeert te houden, verliest Amerika zijn technologische voorsprong.

De VS, die altijd beweerde de wereld te leiden, heeft nooit echt geleid. Ze hebben de wereld vernietigd met hun imperialistische beleid, hun steun aan corruptie en genocide. Kijk bijvoorbeeld naar Gaza. Terwijl de VS zich uitroept als ‘de bewaker van democratie’, is het actief medeplichtig aan de genocide die plaatsvindt in Gaza, door Israël onvoorwaardelijke steun te geven. Het is een openlijke hypocrisie. De VS noemt zichzelf een voorbeeld van vrijheid, maar steunt een bezettingsmacht die de mensenrechten met voeten treedt. Waar blijft de verantwoording? Hoe kan je de wereld vertellen wat goed is, als je zelf geen idee hebt wat moreel juist is?

En Nederland? We zijn niet veel beter. Wij staan niet te juichen als het gaat om onze eigen rol in kolonialisme. De VOC, de slavenhandel, de uitbuiting van Indonesië — het is allemaal vergeten of afgedaan als geschiedenis. We wijzen naar andere landen en noemen ze ‘bezetters’ of ‘dictators’, terwijl we zelf een bloedlijn van misdaden tegen de menselijkheid hebben. Nederland heeft geprofiteerd van alles, van de slavenhandel tot de uitbuiting van mensen in onze voormalige koloniën. En nu durven we onze vingers op te steken en onszelf als moreel superieur te presenteren. Give me a break, please!!!

De hypocrisie van het Westen is schokkend. Ze brengen ons voortdurend in de illusie dat ze de helden zijn van de wereld, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor een hoop ellende. De VS, Nederland, Europa — ze hebben hun macht opgebouwd door oorlog, genocide en het uitbuiten van anderen. Maar ze blijven zichzelf afschilderen als de ‘goede jongens’, terwijl ze de rest van de wereld kapot maken. Het Westen is niets meer dan een leugen, een façade die de bloedige waarheid probeert te verbergen.

Als je denkt dat Amerika, of Nederland, of welk westers land dan ook, de morele leiders van de wereld zijn, dan ben je echt op zoek naar een verhaal dat niet bestaat. Dit zijn landen die rijk en machtig zijn geworden door anderen te onderdrukken. Ze blijven dit doen, zelfs vandaag de dag, terwijl de rest van de wereld probeert vooruit te komen.

Spoiler alert: Het nieuwe wereldtoneel spreekt Mandarijn. En Amerika? Die zit thuis, mokkend op de bank, z’n cowboyhoed op schoot, terugdenkend aan hoe mooi het ooit was.