Amerika bombardeert Iraanse doelen in Irak en Syrië als reactie op aanval op Amerikaanse basis Jordanië

De Verenigde Staten hebben vrijdagavond bombardementen uitgevoerd in delen van Irak en Syrië. Die waren volgens het Pentagon gericht op faciliteiten van de Iraanse Revolutionaire Garde en van verwante strijdgroepen. In Syrië zouden ten minste dertien burgers zijn omgekomen bij de aanvallen.

De aanvallen zijn een vergelding van een droneaanval op een Amerikaanse basis in Jordanië die volgens de Amerikanen is uitgevoerd door een pro-Iraanse groepering. Iran ontkent. Na de bombardementen van vrijdagavond waarschuwen Irak en Syrië voor escalatie. Volgens de Syrische overheid zorgt de Amerikaanse aanval ervoor dat de spanningen in het Midden-Oosten verder oplopen.