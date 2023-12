Ambulancedienst in Noord-Gaza compleet onbruikbaar gemaakt, aantal doden en gewonden loopt in hoog tempo op

In Noord-Gaza rijdt geen enkele ambulance meer rond. Dat meldt de Palestijnse Rode Halve Maan (PRHM), de enige organisatie die nog ambulances had rijden in het gebied. „Doordat de brandstof voor voertuigen op is en de Noord-Gazaanse ziekenhuizen dicht zijn, is het onmogelijk geworden om gewonden en doden te evacueren”, zo schrijft de PRHM. Zowel de ambulances als ziekenhuizen waren regelmatig doelwit van Israëlische bombardementen.