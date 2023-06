Ambtenaren: voorzitter Eerste Kamer (VVD) maakt zich schuldig aan wangedrag

14 jun. 2023 - 18:12

Een VVDér die of liegt, of zich misdraagt, belasting fraudeert of anders fraudeert. Zou een preset kunnen zijn voor een datingsite. Kenmerken: ... Misschien ook iets voor Wiersma. Voor Rutte. Voor Hooijmaijers. Voor Lindschoten. Soms uit narcisme, soms uit machtspolitiek, soms uit ideologie, uit hebzucht, uit opportunisme en schaamteloosheid. En dat het werkt, mensen vaak niks durven zeggen of naar buiten willen brengen, kan je als partij de grootste worden na de verkiezingen. Je komt met mooie plannen, gouden bergen en verteld wat de achterban graag wil horen, vooral de rechterkant. En als men de grootste is geworden zijn de beloften broos, bleken voor de bühne, of al bestaand.