Ambtenaar ‘knuffelde’ liegende Van Lienden op verzoek van Hugo de Jonge

Hugo de Jonge is veel te traag geweest met het delen van informatie over zijn contacten met pandemieprofiteur Sywert van Lienden. Dat erkent de bewindsman daags voor er een Kamerdebat plaatsvindt over zijn rol in de mondkapjesdeal waarvan zijn toenmalige prominente partijgenoot profiteerde. Om de Kamer tegemoet te komen heeft De Jonge nu honderden appberichten met en over Van Lienden openbaar gemaakt. Daarbij blijft nog altijd de nodige informatie geheim.

Uit de informatie die wel openbaar is gemaakt, blijkt hoe De Jonge zich bemoeide met het contact met de malafide mondkapjesdealer. Zo schrijft een onbekend persoon, hoogstwaarschijnlijk een ambtenaar: “Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak.” De Jonge, die als een echte moderne politicus is geobsedeerd door de beeldvorming, zette alles op alles om te voorkomen dat Van Lienden zich negatief zou uitlaten over het coronabeleid van de overheid.