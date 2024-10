Ambassade leert Washington DC de les Actueel • 02-03-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

VS softer voor drugs dan Nederland

Amsterdam staat in het buitenland vooral bekend vanwege de Wallen en de coffeeshops. Softdrugs en hoeren, daar doen we in Nederland niet zo moeilijk over, denkt men. De burgemeester van Washington DC beloofde zijn inwoners zelfs dat ze niet hoeven te vrezen dat met de legalisering van wietgebruik, hun stad een soort Amsterdam zou worden. Want stel je toch eens voor, wat dergelijke vrijheid zou betekenen.

Amsterdamse vrijheid als een soort doemscenario, dat liet de Nederlandse ambassade zich niet twee voorschotelen. Al snel kwam het met een infographic over de verschillen tussen Washington DC en Amsterdam. En wat blijkt? Wat betreft wietgebruik is Washington DC een stuk toleranter dan wij in Nederland zijn.

In Nederland mag je namelijk maar 5 gram marihuana bij je hebben, in de Amerikaanse hoofdstad maar liefst 57 gram. Ook mag je in Washington DC per persoon 6 planten bezitten en per huishouden 12. In Nederland is bezit en kweek eigenlijk verboden, maar heeft de politie het kweken van vijf planten tot een lage handhavingsprioriteit verklaard.