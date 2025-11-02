Even tot Hier: altijd feest voor de Quote 500 rijkste Nederlanders

Wat ook geen onderwerp was tijdens de verkiezingen: hoe de rijkste Nederlanders er in het kapitalistisch systeem altijd voor kunnen zorgen dat zij nog rijker worden, en de rest niet. Maar ja, dat is ook een veel te ingewikkeld onderwerp voor het Journaal en de talkshowtafels. Daarom leggen Niels van der Laan en Jeroen Woe in Even tot Hier het uit in een kort liedje.