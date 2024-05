Alternatief voor Joost Klein in Malmö duikt op: Europaganda

Nederland wacht in spanning af of Joost Klein zaterdag mag meedoen aan de finale van het Eurovisiesongfestival in Malmö. Er is door de organisatie een onderzoek gestart naar een niet nader genoemd 'incident'. Volgens een onbevestigd bericht van de Zweedse publieke omroep SVT zou het gaan om een fysieke confrontatie tussen de populaire zanger en een fotograaf na afloop van de halve finales. Hangende het onderzoek mag Joost Klein niet deelnemen aan de repetities.