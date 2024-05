'Als zelfs een VVD'er erom moet janken moet het akkoord wel heel beroerd zijn'

Er ligt een hoofdlijnenakkoord voor het extreemrechtse kabinet-Wilders I (werktitel). Hoe dat akkoord in de praktijk uit zal pakken, moet nog blijken. Experts hebben er in elk geval een hard hoofd in dat het überhaupt tot ook maar enige werkbare politiek zal leiden.

In Spijkers met Koppen reageren enkele bekende personen op het akkoord. Zo vindt Hans Klok het positief dat er door de vier partijen nu eindelijk eens serieus aandacht wordt gegeven aan illusie en magie. Parlementair journalist Sander van der Wulp weet te onthullen dat Quincy Promes in beeld is als minister van Justitie. Ronald Plasterk belt ook in, maar die is wat moeilijk te verstaan omdat hij in een vliegtuigje boven Enschede cirkelt om vanuit de lucht nog eens sorry te zeggen tegen Pieter Omtzigt. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg houdt het opnieuw niet droog.