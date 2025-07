“Als we TikTok moeten geloven heeft iedereen ADHD. TikTok is de koning van het oplossen van problemen die je daarvoor helemaal niet had”, zegt Druktemaker Janneke de Bijl bij De Nieuws BV. “Volgens het platform ben ik ook hoogsensitief, word ik gegaslight, waarschijnlijk door mijn eigen vriend, en zit ik bovendien volop in de perimenopauze, met de daarbij behorende 4000 vage klachten.”