‘Als we een kleinere veestapel willen, moeten we juist meer vlees eten’

Spijkers Met Koppen spreekt met Cor, de gemiddelde, hardwerkende Nederlander. Cor snapt er niets van. Jarenlang heeft hij gehoord dat we minder vlees moeten eten om de wereld te redden, en nu wil zelfs BBB een kleinere veestapel. “Maar als we een kleinere veestapel willen, dan moeten we juist meer vlees eten met z’n allen. Als iedereen in Nederland drie keer per week een kapsalon wegknaagt, moet jij eens kijken hoe snel die stallen leeg zijn. Tuurlijk, hebben we dag daarna een heel ander mestprobleem, maar daar kijken we daarna wel weer na.”