Als strengere regels niets uithalen wil politie algeheel vuurwerkverbod

28 dec. 2022 - 9:27

Ben helemaal voor een algemeen verbod. Net als velen ben ik er helemaal klaar mee. De gifdampen. De troep op straat. De bange dieren. Brandgevaar. Vernieling. Letsel. Het is niet normaal dat Nederland 1 dag in het jaar verandert in een oorlogsgebied of de film The Purge emuleert. En dat allemaal omdat sommige simpele zielen gauw onder de indruk zijn van felle lichtjes en knallende geluiden? Dan heb je al hersenschade als die dingen indruk maken op je... Hoop dat het dit weekend met bakken uit de lucht komt zodat alleen nog de grootste gekken naar buiten rennen om hun geld letterlijk in de fik te zetten.