‘Als PVV-BBB-VVD-NSC centrumrechts is, dan is Den Helder een stad in het midden van het land’

Pieter Derks kijkt met verbazing naar Pieter Omtzigt. Waarom hield hij vol dat hij echt een vergissing had gemaakt door zijn notitie over geen kabinet met BBB en PVV te laten zien aan fotografen? “Dan heb ik toch wel een paar vragen. Waarom moest hij dat opschrijven. Was hij bang dat hij zou vergeten met welke partijen hij absoluut niet samen in een kabinet wilde? Er stond verder namelijk helemaal niets op dat blaadje. Dit was blijkbaar het enige principiële punt dat hij wilde maken. Kortom: hij nam een notitie mee van een principieel standpunt naar een gesprek met iemand die hij dat standpunt al in een officiële brief had gestuurd. De vraag waar hopelijk snel een dokter zich over kan buigen: heeft Pieter Omtzigt het geheugen van een minister-president?”