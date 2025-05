Als puntje bij paaltje komt, is het NSC geen haar beter dan de PVV Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 430 keer bekeken • bewaren

Met zijn liefde voor de band om de enkel van de vreemde levert Kamerlid Boomsma het zoveelste bewijs.

Soms komt de werkelijkheid dicht bij de luim. Ik ben een liefhebber van dystopische fantasieën. Op basis daarvan schreef ik hier een paar weken geleden een stuk met daarin een brief aan premier Schoof. Een anonymus die mij zogenaamd als postiljon gebruikte, stelde voor om veroordeelden en uitgeprocedeerde asielzoekers te voorzien van een elektronische halsband en vervolgens te leasen aan belangstellenden en dat dit geheel in de geest van het PVV-denken was. Weinig lezers, nauwelijks commentaar. Wel een schot maar niet in de roos.

En nu komt dat stuk ineens dicht bij de werkelijkheid. Het kamerlid Diederik Boomsma wil uitgeprocedeerde asielziekers aan de elektronische ketting leggen door middel van een enkelband. Mind you, dit komt niet van een geestelijk uitgedaagde PVV-er maar van iemand uit de zo torenhoog opgeleide NSC-fractie. De man is docent rechtsfilosofie geweest. Als parlementariër torst hij de portefeuilles mensenhandel, prostitutie, natuur, stikstof en visserij.

Geen domme jongen. Toch vertelt onze wijsgeer er niet bij wat er vervolgens moet gebeuren: worden de uitgeprocedeerden in hun bewegingsvrijheid belemmerd? Worden zij alleen maar gevolgd zoals gechipte katten?

Hoe dan ook, het is allemaal niet zo ver verwijderd van de gedachte deze uitgeprocedeerden te laten werken voor hun bed, bad en brood.

Dat zulke enkelbanddromen bij Kamerleden opkomen en vooral dat zij vervolgens niet onmiddellijk door hun hele fractie tot de orde worden geroepen, zegt veel over het feitelijk karakter van NSC. En nogmaals: het plan komt uit de koker van nota bene een rechtsfilosoof. Eerst dacht hij na, vervolgens voert hij actie voor een schending van de mensenrechten.

Nog steeds hoor je allerwegen verbazing over het feit dat Omtzigt met extreem rechts in zee ging voor de vorming van een kabinet. Omtzigt heeft geen fout gemaakt door het kabinet-Schoof te steunen. Hij heeft laten zien wie hij ten diepste is. Dat geldt voor de hele fractie net zo goed. Anders deed men niet zoveel krampachtige pogingen de coalitie in stand te houden.

Dat Diederik Boomsma straffeloos zijn gang kan gaan, bewijst eens te meer dat de PVV, de BBB en het FvD de habitat zijn van het NSC. De partij hoort in die kringen thuis. Als puntje bij paaltje komt, eten zij het liefst uit Wilders' hand. En ze aarzelen niet als het moet hem rechts in te halen. Vroeger noemden ze zulk een houding de leider tegemoet werken. Maar dat is al lang geleden.

Opnieuw beleven wij bizarre tijden. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt waar gemaakt. Zou Boomsma al bedenken wie hij nog meer aan de enkelband kan leggen? Fatbikers? Palestina- en Extinction Rebellion-demonstranten? Wildplassers?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: het moderne verraad der klerken.