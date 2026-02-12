De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Als politiek toch show is geworden, kies dan liever iemand met flow

Judith Hofman Moeder Persoon volgen

Wat was het gisteravond spannend, dat schaatsen. Bloedstollend spannend. Schaatsen is mijn ding maar vooral curling. Curling mensen, laten we curling niet vergeten. Ik snap er niks van zelfs niet na het lezen van de spelregels. Wanneer gaat de derde steen-regel nou echt in bijvoorbeeld?

Volwassen mensen die hysterisch doen over een schuivende steen. Tegenwoordig blinkt mijn vloer ook weer en dit terwijl ergens anders de wereldmacht wordt herschreven. Waar ik liever ook niks van wil begrijpen.

Terwijl er van alles op de wereld gebeurt is er Trump die weer eens glijdt. Trump speelt monopoly met de hele wereld alsof het een 1000 meter langebaan schaatswedstrijd is. Ook dit zal bloedstollend spannend worden. Al geef ik nog steeds de voorkeur aan curling.

Maar ik blijf rustig, want ik moet eerst de rondetijden bekijken. En de derde steen-regel uitvogelen. Ik kijk ook liever naar de Spelen. Op het ijs wint degene die het hardst gaat. In de politiek wint degene die het hardst blaft en het minst terugkijkt. De politiek bevindt zich op glad ijs maar de spanning van de Olympische Spelen wint.

Grote woorden, flinterdun (ijs) vertrouwen, en veel pose en bravoure. Trump glijdt daar vrolijk overheen, zolang de spotlights maar aanstaan. Aandacht is macht, conflict is brandstof.

Snoop Dogg, ik zie hem op de Olympische spelen. Geen spierballen, geen dreiging, gewoon bij de Amerikaanse sporters. Terwijl Trump landen tegen elkaar uitspeelt, loopt Snoop daar relaxed verbinding te maken. Het contrast is bijna bizar.

Misschien moet Washington even luisteren naar een simpel stukje wijsheid: “Drop it like it’s hot.” Laat de ego’s vallen, laat de macho politiek los.

Snoop for president is mijn nieuwe motto. Als politiek toch show is geworden, kies dan liever iemand met flow dan iemand met handelsconflicten.