‘Als Nederland in het klimaatbeleid achterover gaat leunen, dreigt economische terugval’

13 dec. 2023 - 13:18

Voorlopig heeft de EU afgelopen 30 jaar voornamelijk heel veel industrie naar China en de VS laten gaan, ik zou mij als EU dus meer daarop richten dan of er binnen de EU geschoven gaat worden met industrie. In opkomende economien zoals India en wat je ook ziet in China, kiezen ze helemaal niet voor 100% renewables, daar kiezen ze voor zo veel mogelijk energie en daar hebben renewables wel een grote rol in, maar tegelijkertijd laten die landen hun fossiele verbuik komende decennia nog verveelvoudigen en gaan daarnaast ook nog vol in op kernenergie. We liggen hopeloos achterop Azie, kijk eens naar Z-Korea, ook net weer een nieuw kerncentrale opgeleverd die in de beoogde 5 jaar klaar was. Als we ergens de boot mee missen is het hopeloze besluiteloosheid over kernenergie en dat komt door extreem conservatief denken vanuit links.