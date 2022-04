‘Als mannen niet veranderen, verandert er niks’

“Er zijn mannen die een grote bek hebben”, zegt Druktemaker Dolf Jansen in zijn column bij De Nieuws BV. “Er zijn mannen die vooral een grote bek omdat ze niet zo goed weten wat ze moeten zeggen, waar ze voor staan, waar ze mee bezig zijn en wat hun rol eigenlijk is. En dan is een grote bek, het wegstoppen van echte emoties, een foute grap en een paar mannen eromheen die er keihard om moeten lachen, het enige dat je rest.”

“Er zijn mannen, waar je je als man voor schaamt. En er zijn mannen die zich tegen al deze dingen niet hebben uitgesproken. Die niet stonden voor de vrouw, de homo in je team, de minderheid en de dissenting voice. En dan schaam je je als man voor jezelf. Want als mannen niet veranderen, dan verandert er helemaal niks. Er zijn mannen die wel eens een grap maken in een column, maar vandaag even niet.”