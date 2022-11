Als kippen verkleedde activisten bezetten Burger King

In Parijs is een vestiging van Burger King overgenomen door dierenrechtenactivisten die zich hebben verkleed als kippen. Tientallen activisten begaven zich in en rond het filiaal aan Les Halles in het centrum van de stad. Het protest is georganiseerd door de actiegroep L214. Ze klagen de erbarmelijke omstandigheden aan waarin de dieren, die worden gefokt voor consumptie door Burger King-klanten, moeten leven. Zo toonden ze hoe gering de levensruimte is van de kippen die in de snacks van de Amerikaanse fastfood gigant worden verwerkt.