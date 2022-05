Als je zonnepanelen worden uitgeschakeld, heb je recht op gratis stroom

17 mei 2022 - 9:11

Jarenlang is ons verteld hoe makkelijk het zou zijn om fossiel in de ban te doen met wat molentjes en paneeltjes. Hoe dit zou werken in een donkere, koude en windstille januarimaand, daar hoorde je niemand over. Dit is ook zo’n hobbel die niemand benoemde. Het is een bewuste vorm van beleid door drammen: verzwijg de nadelen. Die voorstanders van panelen hebben ook hier de nadelen niet benoemd, laat staan die aan te pakken… Dat is in beleid vertaald en nu is ineens niemand verantwoordelijk. Je, de netwerkleveranciers die hier niet om gevraagd hebben mogen zondebok zijn. Maar waar zijn de centen om het netwerk aan te passen. Ja, het is weer makkelijk om over bestuur te beginnen maar zonder centen kan die ingenieur, outsourcet of niet, geen centimeter extra koper aanleggen. Maar bedrijf dus stout… Ik ben benieuwd wie dat wanbeleid mag gaan compenseren. Het zal niet mogelijk zijn om degene die die panelen te zonnig voorgesteld hebben, verantwoordelijk te houden. Dus mag Jan, de blauwe enveloppebetaler het opknappen?

