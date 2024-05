'Als je voor je beroep op de schedels van demonstranten in mag slaan heb je geen medelijden nodig'

Van alle zaken waarin Nederland steeds meer op Amerika gaat lijken, is de verheerlijking van de politie misschien wel het ergste. Dat zegt Massih Hutak af in De Nieuws BV waarin hij zich ook afvraagt wat geweld - datgene waar de politie tegen zegt op te treden - precies is. Het beschadigen van voorwerpen wordt aangemerkt als geweld. Maar wat is systemisch racisme dan, om maar één voorbeeld uit een lange lijst voorbeelden te noemen. 'Als je voor je beroep met een schild, een helm en een knuppel bovenhands op de schedels van demonstranten mag slaan zonder consequenties, heb je geen medelijden nodig.'