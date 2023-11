Nederland stemde niet voor een VN-resolutie over een staakt-het-vuren voor Gaza. Om heel weloverwogen redenen natuurlijk. “Er stond bijvoorbeeld niet in dat Hamas de gijzelaars moet loslaten. Al had het ook weinig zin gehad, want Hamas zit niet in de VN. Palestina trouwens ook niet, want heel veel westerse landen – waaronder Nederland – weigeren nog steeds die staat te erkennen”, aldus Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV.

“Palestina is wel waarnemend lid van de VN, maar niet dankzij ons. Want ook toen daar elf jaar geleden over gestemd werd, onthield Nederland zich van stemming. Volgens toenmalig minister Frans Timmermans was het niet het goede moment, en was ons niet-stemmen juist om de Palestijnen te helpen. Want als wij niet voor stemden, waren er minder andere Europese landen die tegenstemden. Of zoiets. Als je maar echt wil, is er altijd wel een goede reden om het verkeerde te doen.”