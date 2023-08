Als je haren letterlijk zo overeind gaan staan moet je maken dat je wegkomt

Er gaan beelden viraal van toeristen in de Kumtag-woestijn, een uiterst populaire bestemming in het middenwesten van China. Op de beelden is een zeldzaam en wonderlijk fenomeen te zien. Nadat het enkele seconden had geregend gingen de lange haren van de toeristen recht overeind staan. Alsof ze onder stroom stonden. Volgens experts wordt het fenomeen veroorzaakt door elektrisch geladen lucht. Veelal betekent het dat er sprake is van bliksemgevaar. Mensen die het overkomt wordt dan ook dringend aangeraden zo snel mogelijk naar lager geleden gebieden te gaan voordat ze door de bliksem worden getroffen. De toeristen op het filmpje wisten dat niet maar zijn wel na enige tijd vertrokken en kunnen het navertellen.