Als je een oranje keppeltje opzet, draag dan ook een Palestijnse sjaal

Screenshot video Hans Teeuwen

Zowel Joden als Palestijnen horen er bij in Nederland

Het schijnt dat Femmetje de Wind de geestelijke moeder is het van oranje keppeltje dat in ieder geval alle burgemeesters op Koningsdag zouden moeten dragen. Dit is heel voorstelbaar. Het past was wel bij een maakster van lifestylebladen – en dat is ze big time – op zo’n idee te komen. Maandagavond mocht zij samen met Huub Stapel en Rob Oudkerk dit hoofddeksel bij Op1 aanprijzen. Het is bedoeld – legden zij uit - als ondersteuning voor de Nederlandse Joden, die te maken hebben met een golf van antisemitisme. Met dat oranje keppeltje zeg je als het ware: “Geen zorgen: jullie horen bij ons”. Hans Teeuwen, nog steeds als cabaretier aangeduid, schreef er een ongelooflijk smakeloos liedje bij. In de verte klonk de echo van de mythische kreet, uit de dagen van de Februaristaking: “Blijf met je rotpoten van onze rotjoden af”.

Het gaat – wordt er in dit soort gevallen altijd bij gezegd – om een buitengewoon kleine minderheid. Ons land kent – het hangt ervan af hoe je telt – dertig tot veertigduizend Joden.

Hier doet zich een opmerkelijke parallel voor. Nederlandse Palestijnen schatten hun aantal zelf op ongeveer 35000. Dat is net zo’n kleine minderheid. De grootste concentratie – ongeveer 5000 personen – is thuis in Vlaardingen. Ze stammen af van gastarbeiders die ooit op de West Bank zijn geworven toen Jordanië daar nog de dienst uitmaakte, dus voor de zesdaagse oorlog van 1967.

Er zijn ongeveer net zoveel Palestijnen in Nederland als Joden. Ze worstelen met vergelijkbare problemen want een groot deel van de Nederlandse bevolking kijkt Palestijnen met een scheef oog aan. Die stelt ze zonder meer op één lijn met Hamas zoals joden worden aangesproken op het gedrag van het Israëlische leger in Gaza. Daarnaast mogen ze meegenieten van de moslimhaat zoals die wordt gepredikt door een Geert Wilders.

Het is onmiskenbaar: ondanks alle haat en schrijnend oud zeer lijken joden en Palestijnen zeer op elkaar. Ze maken elkaar gelijksoortige verwijten. Zij leven onder hetzelfde gevoel van dreiging. Ze ervaren discriminatie. Tegelijk zijn ze tot elkaar veroordeeld. Aan hun wederzijdse omarming kunnen zij niet ontsnappen.

Daarom verdienen Palestijnen net zo goed als Joden op ons aller Koningsdag een hart onder de riem. Dat is dé gelegenheid om te laten zien dat zij deel van ons zijn. Dat ze bij ons horen. Dat ze Nederlandse Palestijnen mogen zijn.

Als je een oranje keppeltje op het achterhoofd drukt, draag dan ook een Shemagh om je nek, een Palestijnse shawl. Je hebt nog net tijd om ze te bestellen. Draag ze allebei of verschijn gewoon blootshoofds en met open kraag want het één is misplaatst zonder het ander.

Stel je voor dat komende zaterdag Zijne Majesteit zélf…

