‘Als je argumenten goed zijn heb je geen trekkerblokkade nodig’

18 aug. 2022 - 15:05

Heb je het over de heersende macht of over degenen, die terecht wijzen naar de zaken die niet zo goed geregeld zijn in Nederland. Als argumenten tegen dovemans oren gericht is, is het soms nodig om een hoop herrie te maken, en de machthebbers te laten luisteren. Dat geldt voor vele voorbeelden, waarbij de oplossingen nog steeds op zich laten wachten door de onwil van de machthebbers. Schiphol heeft niet eens een geldige natuurvergunning en de extra landingsbaan is zonder vergunning aangelegd, en dat blijkt al sinds 2008 onder de pet te zijn gehouden door onze onbetrouwbare overheid. Onze regering maakt de dienst uit, zij bepalen het beleid. Natuurlijk spelen ze het verdeel en heers spel uitmuntend, waardoor altijd anderen de schuld krijgen van hun eigen falen. Daardoor is Rutte na zijn eigen doctrine nog steeds aan de macht. Er zijn altijd aanhangers, die de schuld bij de ander leggen.