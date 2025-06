Als ik Rob Jetten was, dan had ik mijn mond dichtgehouden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Er is iets in die partij dat bij mij altijd voor veel ongemak zorgde. Ik heb ze leren kennen via hun stemmers en via hun politici. D66-stemmers kwamen bij mij over als bevlogen en belezen burgers. Zij hebben (gelukkig) een florissant leven. Over het algemeen hebben zij de zaken best goed op orde: een riant huis, een riant inkomen.

Voor henzelf hoeven zij niet op te komen. Zij hebben het al goed genoeg. Wie economisch gezien geen zorgen heeft, heeft ook geen koppijn van allerlei andere ellende die voortvloeit uit bijvoorbeeld armoede.

En toch willen deze mensen graag bijdragen aan alle sociale inspanningen die economische (of andere) ongelijkheid uit de wereld willen helpen. Een deel van hun hart, ondanks hun eigen zorgeloos leven, neigt toch wel naar links. Wat hen drijft om dat te willen is mij nog nooit echt helder geworden. Hun politici kunnen zeker veel vertellen, maar in feite weinig zeggen.

D66 zag ik altijd als een partij die vooral met - en tegen - de wolken praat. Als de wind weer (hard) gaat waaien, dan waaien zij ook met de wolken mee. Ik heb van hen altijd een echt standpunt gemist: waar staan jullie eigenlijk voor?

In mijn ogen wiebelde hun standpunt steeds, van links naar rechts, en dan weer van rechts naar links. In de politieke taal heet dat het midden. Het midden waar in feite alles en nog wat kan worden aangekondigd en vervolgens, als de wind niet mee zit, alles dan weer ingetrokken of verdraaid kan worden. Wie in het politieke midden staat, noem ik een kameleon. En daar hou ik niet van.

Het politieke midden trekt wel stemmers aan, dat wel. Mensen die eigenlijk nergens naar toe willen, die het goede van hun leven zo prima vinden, die het goede van hun leven liever niet kwijt willen. Die hun burgelijke plicht om te stemmen wel willen vervullen en die diep in hun hart een betere wereld voor eenieder wensen. Ik blijf geloven in het goede van ieder mens. Ongeacht hun politieke keus en/of stem.

Ik begrijp die worsteling van onze burgers die naar het midden slash D66 toe trekken. Hoe zorg je ervoor dat de wereld om je heen beter wordt zonder het risico dat het goede leven van je zelf in gevaar komt? Lastig, hè?

Bij politiek horen ook spelletjes, daar ben ik me bewust van. Ik hou er niet van en ben een grote voorstander van eerlijkheid. Ik waardeer politici die hun standpunten durven in te nemen en vast te houden, ook als de wind van de macht straks de verkeerde kant op gaat waaien. Voor mijn overtuigingen ben ik bereid om mijn eigen veilige leven op te offeren. Ik kan niet rustig slapen wetende dat anderen beroofd zijn van hun brood, van hun dak en van hun basale rechten om er mogen te zijn. In deze wereld die op ontploffen staat biedt een politiek midden geen oplossing. Anno 2025 ben je voor of tegen. Oftewel: jij bent links of rechts.

Ik ben links. En Rob Jetten? Hij wil "de bezem halen" door de vastgelopen overheid. Maar Rob, sinds 2017 waren jullie aan de macht, waar of niet? Jullie zelf hebben deze 'vastgelopen' overheid gevormd. Waarom doe jij nu alsof de huidige ramp in onze samenleving niet door jouw D66 is veroorzaakt?