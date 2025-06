“Elke keer als je denkt ‘Misschien wordt het nog wat met die PvdA-GroenLinks-combinatie’, doen ze weer iets om dat gevoel te verpesten”, verzucht Druktemaker Marcel van Roosmalen bij De Nieuws BV. “Ze spugen in je yoghurt, zeggen ‘smakelijk eten’ en doen dan net alsof het heel normaal gedrag is. Elke keer als het Kamerlid Kati Piri haar dwaallicht op het Midden-Oosten laat schijnen, kruip ik van ergernis dieper naar achteren in mijn grot. Als ik Khamenei was, zou ik Kati Piri een mooie bos bloemen sturen of een mooi boek van Abdelkader Benali.”