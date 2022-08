‘Als ik afga op het vrouwbeeld op sociale media voel ik me 100% man’ Kijk Nou • 20-07-2022 • leestijd 1 minuten • 2372 keer bekeken • bewaren

De oranjevrouwen zijn een verademing, vindt Druktemaker Janneke de Bijl. “Door de leukheid van de vrouwelijke voetbalsters besef ik ineens hoe eenzijdig het vrouwbeeld is dat we normaal gesproken in de media krijgen voorgeschoteld. De Chantal Janzens, de Linda de Mollen, de Bridget Maaslands en consorten bij wie elk lachje, elke beweging en elk plukje haar is ingestudeerd, gestyled, voorbereid.”

“Het ergste van deze overbewuste vrouwen vind ik nog dat ze in interviews doodleuk beweren dat ze de botox en de fillers puur voor zichzelf doen. Alsof er ook maar iemand is die hier uit zichzelf op zou zijn gekomen als dit niet het ideaalbeeld zou zijn geweest. Door er aan mee te doen, draag je bij aan een nieuwe norm, en die norm is dat we rimpels en dunne lippen straks als onverzorgd gaan beschouwen.”