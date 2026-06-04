Als iedereen schreeuwt, wie luistert er dan nog? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 52 keer bekeken • Bewaren

Alfred Blokhuizen Voormalig GroenLinks-statenlid ZH Persoon volgen

Dat is een heel lastige vraag voor iemand die net “smerige landverrader” heeft getypt en daarna op ‘enter’ heeft gedrukt, alsof hij zojuist ‘n bijdrage aan het maatschappelijk debat heeft geleverd. De reaguurder op X is namelijk intussen best wel vaak een bijzonder type mens: iemand die met grote overtuiging iets de wereld in slingert, om vervolgens menigmaal geen enkel verband te zien tussen oorzaak en gevolg.

Uit onderzoek blijkt dat 86% van de beledigingen en bedreigingen op X worden geuit. Dat is geen toeval, dat is secuur vakmanschap. Hier wordt dagelijks geoefend, verfijnd, opgeschaald. De reaguurder is daarbij niet zomaar een deelnemer, maar een massaproducent van verbale bagger, ook nog in multinationaal verband.

Zo'n reaguurder ziet bijvoorbeeld een bericht van een overheid over een nieuw plan en denkt: YES AFBRANDEN! Niet omdat hij/zij iets met die plannen heeft, maar wel omdat hij/zij een boeiende relatie heeft met toetsenborden. Binnen enkele seconden verschijnt er een reactie waarin het overheidsplan, de bestuurders, de politici, de deskundigen en de complete beschaving in één moeite door wordt afgezeken. Wat hij/zij uiteindelijk echt wil? Geen idee! De standaard hoeveelheid gratis lettertjes waren waarschijnlijk op.

Wat de reaguurder daarbij niet ziet, is dat hij onderdeel is geworden van precies datgene waar hij zich zo aan ergert: een eindeloze stroom van verbale rotzooi, nepnieuws en taalverruwing. Hij beschouwt zichzelf als topcriticus, maar functioneert feitelijk als een forse klankkast. Een soort menselijke ventilator die voortdurend lucht verplaatst zonder dat iemand er ook maar een beetje frisser van wordt.

Ik heb me er maar uit teruggetrokken. Niet uit frustratie, maar uit zelfbehoud. Je gaat ook niet in discussie met een of andere echo, hoe stellig die echo ook klinkt. X is intussen een beerput, maar ook een die nooit wordt geleegd.

Wat heel bijzonder is, is dat overheden daar nog steeds tussen staan. Met nette berichten, uitleg en de hoop op connectie. Het is nu wel alsof je een infobalie opent in een storm en verbaasd bent dat formulieren en folders wegwaaien. Elke reactie van de overheid werkt als natte mest voor het scheldsysteem X. Het bevestigt dat niets fatsoenlijks meer te halen valt op X.

De reaguurder zelf merkt daar overigens bar weinig van. Die typt, fulmineert, 'schreeuwt', entert en gaat door. Dit in de veronderstelling dat hij invloed uitoefent. Dat hij gehoord wordt. Dat hij iets verandert. Terwijl hij in werkelijkheid vooral ontzettend bijdraagt aan nog meer leegte. Al die scheldpartijen, dreigingen en digitale stemverheffingen helpen de reaguurder en samenleving niet. Doe daar niet aan mee, neem er afstand van. Doe als Joop en laat X voor wat het is: een digitale gifbelt. Bedenk dit: als iedereen schreeuwt, wie luistert er dan nog?

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