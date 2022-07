'Als iedereen gewoon een trekker heeft om zichzelf te kunnen verdedigen, dan kan er niks meer gebeuren'

6 jul. 2022 - 16:07

Dit is een bijzonder aardige vondst van Pieter Derks - hij gebruikt elementen van absurde vormen van argumentatie in een land dat geplaagd wordt door extreem burgergeweld. Het bezit van een trekker biedt alle garantie voor een vreedzaam bestaan; omdat we de ervaringskennis hebben dat je dan in bedreigende stuaties de samenleving lam kan leggen door vitale vervoerskanalen af te sluiten en belangrijke distributiecentra te hinderen in hun functioneren. De overheid betracht opmerkelijke terughoudendheid in het doen van interventies. We moeten hier vaststellen: in het vorige decennium was de SUV een mateloos geliefd vervoersmiddel. Nu zien we dat de tractor hier de legitieme opvolger is. Het contrast kon groter niet zijn.