Als het zo doorgaat, winnen de klootzakken

Vincent Bijlo

Vincent Bijlo schrijft een serie vakantiecolumns, dit is deel 9

15 augustus, 23.00

De Top is begonnen, in Anchorage Alaska. Trump applaudisseerde voor Poetin, las ik net, toen die over de rode loper kwam aanlopen. Klootzak klapt voor klootzak. Ze weten er allebei raad mee, met het aanvallen van soevereine staten en het doden van burgers.

Klootzak Trump schijnt al vier keer met de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken te hebben gebeld omdat hij vindt dat hij de Nobelprijs voor de Vrede moet krijgen. Hij dacht, ik bel maar even, omdat verder helemaal niemand dat vindt, iemand moet mij toch kandideren. Het blijft verbijsterend dat zoiets onder het oog van de gehele wereld gebeurt en het lijkt er steeds meer op dat de gehele wereld niet eens meer knippert met dat oog, gewend als zij geraakt is aan het gedrag van de machtigste kinderachtigste narcist ter wereld. Steeds meer mensen zijn de schaamte totaal voorbij, op alle niveaus van politiek, ook hier in ons Madurodamdemocratietje.

Klootzak Trump liet nog wel even, vlak nadat hij stond te klappen, een paar bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen over Poetin's schurkenhoofd vliegen, opdat hij ervan doordrongen was met wie hij hier te doen had. Ik ga gewoon slapen in vrede, nu, ik hoor morgenochtend wel hoe onbenul Trump zich heeft laten naaien door KGB'er Poetin.

16 augustus 12.15

Genaaid ja, in Anchorage Alaska. Het was ook een ongelijke strijd, zoals Hubert Smeets vandaag opmerkte. 6 Russen, goed opgeleid, aardig Engels sprekend, die redelijk veel van de VS weten, tegen 5 Amerikanen met zeer gebrekkige opleidingen die geen woord Russisch spreken en geen bal van Rusland weten. Klootzak Trump heeft de Top een 10 gegeven, dat zegt alles. Innig tevreden met het inhoudsloze theater dat er gemaakt is. Daar zie je goed aan hoe de tijden veranderd zijn. Als dit zich 30 jaar geleden had afgespeeld was de hele wereld volkomen verbijsterd en geschokt geweest.

Trump, de domme idioot, is flink te grazen genomen door de sluwe Poetin, die zijn stralende plaats op het wereldtoneel weer even heeft ingenomen.

Weet je waar ze het ook nog over gehad hebben? Over de gemanipuleerde Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei na de Top tegen Fox News: "Ja, een van de interessantste dingen die Vladimir zei was dat onze verkiezingen in 2020 gemanipuleerd zijn omdat wij poststemmen hebben." Een antidemocratische klootzak zegt tegen een andere antidemocratische klootzak dat de democratie gefaald heeft omdat er een Democraat gewonnen heeft.

Weet je wat je moet doen met mensen die je in de weg staan, dat heeft Vladimir misschien ook nog wel gezegd, die moet je gewoon van de trap gooien of uit een raam laten vallen, dat doen wij altijd en dat werkt echt heel goed. Novitsjok, polonium, ja, kan, maar is niet altijd even effectief.

En zo zei Poetin niets nieuws, hij week geen millimeter af van zijn oude standpunten en Trump lulde met hem mee en belt straks nog maar eens met de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken. En Oekraïne is een speelbal. En als die bal een blok aan het been wordt, nou, dan laat Trump het gewoon vallen.

Dat dreigen met sancties tegen Rusland en tegen landen die handelen met Rusland, dat was gewoon voor de gein, onderdeel van het spel. Nee, Vladimir is en blijft een toffe peer met wie hij veel gemeen heeft. Hij is er jaloers op, zoals hij zijn zaakjes in eigen land voor elkaar heeft, dat heeft hij eens letterlijk, quasi-grappig natuurlijk, gezegd.

Hij meent het en hij zal er in de komende jaren alles aan doen zijn eigen land zo te verbouwen tot het op Poetinland lijkt.

Volgende week mag Zelensky langskomen in het Witte Huis, er zijn ook Europese leiders uitgenodigd, maar ik lees net dat ze twijfelen of ze moeten gaan, omdat ze bang zijn dat ze door Trump ergens in gerommeld worden. Ja, zo gaat dat dus. Als ze niet gaan, laten ook zij Zelensky vallen en dan wordt hij weer net zo uitgekafferd als in februari.

Altijd vinden ze Oekraïne dapper. "Jullie daar vechten ook voor onze vrijheid," zeggen ze dan. "Jullie bewaken ons Europa." Mooie woorden, maar als ze echt kracht en lef moeten tonen zijn ze nergens. Ze leveren Oekraïne net genoeg wapens om de oorlog niet te verliezen. Maar als het zo doorgaat, winnen de klootzakken en maken een deal over de botten van honderdduizenden lijken en dan zijn er alleen maar verliezers.

Hè, weer geen vakantiecolumn. Nou heb ik nog steeds niet geschreven over onze flitsvakantie in Duinkerke, waar een meeuw op de boulevard een croissant uit Afeef's hand rukte. Nou, komt volgende keer. Staakt intussen het vuren, leef vrij, lach, werk en bewonder, reeds.