Het bleef op 4 mei om 20:00 uur stil op de Dam. Maar het had ook heel anders kunnen aflopen. Omdat we onze ogen niet moeten sluiten voor die mogelijkheid, ging Roel Maalderink ter plaatse poolshoogte nemen. Want je moet er toch niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Kijk hier naar zijn schokkende verslag.