Als het Rotterdamse Zomercarnaval wordt verboden, haalt een wraakzuchtig stadsbestuur zijn gram op álle burgers

De autoriteiten hebben nauwelijks greep op het geweld van alledag in Rotterdam en dan willen ze een volksfeest verbieden.

Op Twitter kon je het hier en daar al lezen toen de aangescherpte regels rond het Rotterdamse Zomercarnaval in de publiciteit kwamen. Eerst stel je vast dat die opnieuw op grote schaal niet zijn gehandhaafd. Dan schrap je het hele gebeuren omdat het niet meer van deze tijd is of niet langer bij de stad past.

Dat leek lichte paranoia. Nu blijkt deze voorspelling dichter bij de waarheid te komen dan iemand zich vóór dit weekend nog had kunnen voorstellen. De collegepartij Leefbaar Rotterdam liet weten dat de stad serieus moest overwegen te stoppen met het Zomercarnaval. Fractievoorzitter Ingrid Coenradi: “Elk jaar eindigt dit feest met kogels. En dat nodigt, wat ons betreft, niet uit om het Zomercarnaval voort te zetten”. De VVD heeft zich hier min of meer bij aangesloten. Het College van B & W houdt zich nog op de vlakte. Loco burgemeester Tim Versnel, óók VVD, wil de resultaten van het politieonderzoek afwachten. “Vragen over de toekomst zijn begrijpelijk maar komen daarna”. Zonder enig bewijs gaan de beide collegepartijen ervan uit dat de schietpartijen direct uit het Zomercarnaval voortkomen, daarvan de ongewenste kinderen zijn.

Dat klinkt niet best.

De feiten: er is tijdens het carnaval twee keer geschoten, rond kwart over vijf en rond kwart over negen. De eerste maal vielen er geen slachtoffers. De schutter is nog voortvluchtig. De tweede maal raakten drie personen gewond onder wie de dader zelf, die een politiekogel in zijn lijf kreeg. Laat op de avond was er een opstootje ter hoogte van het Binnenwegplein. Gedurende de hele dag vonden 28 aanhoudingen plaats. Er sneuvelde een enkele ruit.

Nog meer feiten: tot begin juni vonden er in Rotterdam 96 bomaanslagen plaats. Ook wat dat betreft is de Maasstad bekerwinnaar. Als de politie arrestaties verrichtte, dan waren het over het algemeen minderjarigen, die geen van allen de weg naar de grote opdrachtgevers wezen. In 2022 was Rotterdam eveneens kampioen wat moorden betreft: 16.

De autoriteiten gaan ervan uit dat dit soort aanslagen te maken heeft met de drugshandel. Dat is in de lokale economie een belangrijke sector. Als grootste havenstad van Europa met uitstekende verbindingen naar het achterland is Rotterdam ideaal als hub voor de in- en doorvoer van drugs. Het huidige offensief tegen de zogenaamde uithalers levert weinig op behalve een waterbedeffect: importeurs verplaatsen een gedeelte van hun activiteiten naar andere havens zoals Vlissingen of Harlingen. Dat is maar één kant van wat ik een onderzoeker “de ondergrondse stad” hoorde noemen. De andere bestaat uit illegalen die op allerlei manieren worden uitgebuit en soms zo afhankelijk zijn van “werkgevers” dat hun situatie in de buurt van slavernij komt. Het aantal wordt geschat op 7500 maar het kunnen er best veel meer zijn.

Al in 1997 meldde de NRC, dat een kwart van de Rotterdamse scholieren met een wapen naar school ging, over het algemeen een mes. Dat percentage is de afgelopen kwart eeuw ongeveer constant gebleven. Ingrid Conradie van Leefbaar Rotterdam riep in mei nog op tot het inrichten van tuchtscholen voor messendragers.

Het blijft bij dreigementen want op dit alles hebben de autoriteiten geen greep. Wat de bestrijding van de drugshandel betreft, slaat de politie nog geen deuk in een pakje boter. Ondanks de door minister Yesilgöz opgevoerde dienstijver, zijn de straatprijzen van drugs niet gestegen. Nog steeds is voor de liefhebbers van wit en chemisch spul de leveringszekerheid gegarandeerd. Inleveracties voor messen ogen indrukwekkend maar zetten geen zoden aan de dijk. De arbeidsinspectie heeft onvoldoende menskracht om uitbuiting serieus aan te pakken.

In dit licht bezien zijn de incidenten op het Zomercarnaval peanuts. Het zou bijzonder zijn als er géén geweldsincidenten zouden plaats vinden op een dergelijk feest in een zo losjes bestuurde stad als Rotterdam.

Steeds knalt het in de wijken, steeds zijn er aanslagen maar als er op een publieksevenement een gewelddadig incident plaats vindt, klinkt meteen vanuit de politiek de roep het hele gebeuren maar te verbieden.

Ruim 2500 deelnemers zetten hun ziel en zaligheid in voor het Rotterdamse Zomercarnaval. De voorbereidingen duren vaak genoeg een klein jaar. De organisatie verwachtte 500.000 bezoekers. Dat was conservatief want er zijn jaren geweest dat een klein miljoen liefhebbers zich in de stad vertoonde.

Nu denken Leefbaar Rotterdam en de VVD er serieus over al die mensen te straffen. Ongetwijfeld zullen er nu halve zolen aan komen zetten met het cliché : “De goeden moeten onder de kwaden lijden” of: “Een klein groepje verziekt het voor de rest”. Dat is een onjuiste constatering. De gemeente Rotterdam verziekt het voor iederéén, als ze deze incidenten aangrijpt om dat iconische Zomercarnaval te verbieden. Kom evenmin aan met het flauwekulargument dat de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Dat is bij de gemiddelde profvoetbalwedstrijd ook het geval. En dat is een bewijs te meer voor het falen van de overheid.

Een verbod is in ieder geval een slag in het gezicht zijn van alle bezoekers en de deelnemers. Het is ook een intense belediging voor alle Rotterdammers met wortels in Afrika en het Caribisch gebied: geweld wordt inherent geacht aan geweld. Over onderhuids en onverholen racisme zullen we het maar niet hebben.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.